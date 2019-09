Cane resta incastrato con la testa in una recinzione a Villamassargia, salvato dai Vigili del fuoco

Un cane è rimasto incastrato con la testa in una recinzione di ferro a Villamassargia. Il povero animale, spaventato, ha iniziato ad abbaiare, riuscendo ad attirare l’attenzione. Sul posto, dopo aver ricevuto una telefonata, sono arrivati i Vigili del fuoco di Iglesias. Armati di cesoie, sono riusciti ad allargare le inferriate e liberare l’animale. Poi, dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute, l’hanno affidato alle cure di un’operatrice di un rifugio per animali.

