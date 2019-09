Buddusò, con l’auto finisce in una scarpata: anziano trovato dopo ore

E’ caduto questa mattina con la sua auto in una scarpata lungo la strada che conduce alla diga sul Tirso, in località Sos Canales. Per tutta la giornata ha cercato invano aiuto. Brutti momenti per un 74enne di Buddusò, che finalmente solo nel pomeriggio è stato soccorso. La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata alle 16,20, le sue urla sono state raccolte da un passante che ha dato subito l’allarme. Sul posto è intervenuta la squadra 8A del distaccamento di Ozieri che ha collaborato con i Carabinieri di Buddusò e l’elisoccorso del 118, già presente sul posto, alla messa in sicurezza e al successivo trasporto in elicottero del ferito.

