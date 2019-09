“Pompieropoli”, i bambini giocano a fare i vigili del fuoco a Lanusei

Questa mattina, un nutrito gruppo di bambini e ragazzi del Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Ilbono ha visitato la sede dei Vigili del Fuoco di Lanusei. L’occasione, particolarmente gradita per i giovani visitatori, rientra nell’ambito delle attività che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco promuove, tramite l’Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, mettendo in campo iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani cittadini alle tematiche dell’auto protezione e, in generale, della Protezione Civile. I ragazzi hanno partecipato al percorso ludico-educativo denominato “Pompieropoli”, nel quale si affronta, sotto l’occhio vigile degli esperti “Pompieri” in congedo, un percorso con varie attività simulate.

