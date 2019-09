Piove e il palazzetto dello sport di Oristano si allaga di nuovo

Interpellanza dei consiglieri del gruppo consiliare La civica

Sono bastate le prime piogge di settembre per allagare, ancora una volta, il palazzetto dello sport di Oristano. Lo denunciano i consiglieri del gruppo consiliare “La Civica – Oristano”, Giuseppe Puddu, Angelo Angioi, Vincenzo Pecoraro e Lorenzo Pusceddu che, con una interpellanza chiedono al sindaco e all’assessore cosa intendano fare per “assicurare, una volta per tutte, la manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza della strutture”.