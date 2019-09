Un secolo di Sardegna nel volto di 104 sardi: il video del giovane regista di Cabras

La pelle si raggrinzisce e la voce trema: in quasi quattro minuti, scorre la vita di diverse generazioni di sardi. È il video, dal titolo “0 – 104 years in Sardinia”, realizzato da un giovane di Cabras, Daniele Manca, studente di cinema all’Accademia di Busto Arstizio e pubblicato su You Tube.

Nelle immagini in movimento, che in poche ore hanno già superato le 9 mila visualizzazioni e suscitato commenti emozionati, appaino decine di persone solo pochi secondi, quelli utili per pronunciare la propria età.

“L’idea”, spiega il giovane di Cabras, “è nata mentre guardavo Youtube. Mi è apparso un video da 0-100 anni di Cinesi e ho pensato subito di riproporlo con i volti di sardi che hanno superato la soglia”.

Il video è stato realizzato dal giovane studente di cinema nel periodo di vacanza estiva a casa: due mesi nei quali ha riunito nel suo progetto 105 volti di persone di ogni età.

Il video si apre da un bimbo di qualche mese, che ancora non parla, e si chiude con un anziano di ben 104 anni: in mezzo volti, atteggiamenti ed età differenti, con un unico comune denominatore: la sardità. Si tratta di persone incontrate a Cabras, Oristano, Busachi, Nurachi, Bauladu, per citarne alcuni, ma anche fuori provincia.

“Stando lontano dalla mia terra per via degli studi”, commenta Daniele Manca, “sono rimasto orgoglioso di questo video, perché appartiene a tutti non solo a me. Racconta noi stessi, chi siamo. E io ora mi sento ancora più orgoglioso di appartenere a questa terra”.

“Partirò nuovamente a Milano con grande soddisfazione”, conclude il giovane regista.

Il video è visibile sul canale You Tube di The Adventures, un gruppo di giovani appassionati di video, del quale Manca fa parte, che utilizza il social per promuovere il territorio di Oristano.

Mercoledì, 11 settembre 2019

