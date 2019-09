Grande risultato di Pannella quarto alle spalle dei campioni internazionali

L’italiano Pierluigi Piscopo è il vincitore della 1° Coppa Città di Oristano di scacchi. Nel ricco weekend di Oristano Città europea dello sport il giocatore leccese ha vinto il torneo Open A.

Secondo si è classificato il filippino Virgilio Vuelban. Dietro di loro il serbo Zivojin Ljubisavljevic, che condivideva i favori del pronostico con Piscopo, ma soprattutto il marrubiese Leopoldo Pannella che ha preceduto Giuseppe Crapulli e il francese Radu Stoenescu, altro favorito della vigilia che a Oristano non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli abituali.

Il risultato di Pannella, del Circolo Red Tal di Marrubiu, quarto alle spalle dei tre maestri, è tra i più importanti e sorprendenti del torneo.

Piscopo è un giocatore master di livello internazionale, maestro internazionale dal 2006, più volte finalista nazionale e componente della nazionale italiana schierata alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. A Oristano si è imposto nell’Open A, la categoria riservata ai giocatori esperti.

Nell’Open B, aperta a tutti coloro che volevano cimentarsi con una scacchiera, la vittoria è andata al giovanissimo Luca Mascia (giocatore 19enne del Circolo ASD Cagliari) che nella classifica finale ha preceduto il padrone di casa Guglielmo Olivieri, bravo portacolori dell’Associazione Oristano Scacchi.

Il torneo internazionale, organizzato dall’Associazione dilettantistica Oristano scacchi, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano e il patrocinio della Federazione scacchistica italiana e del CONI, si è giocato in città nel Salone esposizioni dell’architetto Loddo da giovedì 5 a domenica 8 settembre con un montepremi di 2000 euro e trofei in ceramica artistica.

Una quarantina i giocatori che si sono presentati ai nastri di partenza e che hanno animato un torneo di ottimo livello tecnico.

“Il torneo ci ha riservato grandi soddisfazioni, sia per l’organizzazione tecnica coordinata dal nostro circolo, in particolare dai nostri Enrico Giordano (istruttore Fide) e Francesco Carta (arbitro Fide), sia per l’ottima partecipazione e i bellissimi incontri tra i giocatori che hanno saputo garantire un elevato tasso tecnico – dice il Presidente della Oristano Scacchi Andrea Sini -. I pronostici sono stati rispettati con il maestro Piscopo che ha confermato le sue grandi doti. Tra i nostri un applauso a Leopoldo Pannella (Marrubiu) che è finito tra i primi nella categoria Open A guadagnando parecchi punti che gli consentono di migliorare la sua classifica nazionale. Complimenti anche a Guglielmo Olivieri, del nostro circolo, secondo nell’Open B. Anche per lui un buon bottino di punti utili per la classifica nazionale”.