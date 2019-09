“Una nutria enorme a Selargius ferma davanti a casa mia, è aggressiva?”

“Buongiorno a tutti, oggi rientrando a casa ho trovato visite poco gradite, è una Nutria enorme, è ferma qui, qualcuno sa dirmi come riportarla a casa sua ? E sopratutto è aggressiva o non nuoce un capello a nessuno ? Grazie”. A scriverlo, su un gruppo Facebook di Selargius, è una donna, R.P. La foto del roditore sembra proprio testimoniare l’ennesimo caso della presenza di nutrie nell’hinterland cagliaritano. E sui social i commenti si sprecano: “Dalle qualcosa da mangiare, poi andrà via”, suggerisce Francesca C. “È erbivora”, ricorda Vittorio M., mentre Maria C. dispensa un consiglio sicuramente ottimo: “Non fa niente, è innocua. È erbivora, se riuscite a riportarla vicino al corso di un torrente sarà al sicuro”.

