Grande pubblico a Baressa, per la ricca vetrina dei prodotti del territorio

Si è chiusa con grande successo la Sagra della mandorla di Baressa. Due giorni densi di appuntamenti, accolti con calore e partecipazione da numeroso pubblico.

Il piccolo paese dell’Alta Marmilla, dove la mandorla è la regina incontrastata del paesaggio di campagna, ha regalato una importante vetrina ai 68 espositori presenti e grandi emozioni con la sfilata delle maschere.

Il centro del paese si è riempito di visitatori che hanno potuto entrare in contatto con prodotti di altissima qualità, tra gli altri i formaggi di Aritzo, salumi di Desulo, le lorighittas di Morgongiori, l’artigianato artistico, il tartufo di Laconi e, immancabili, i dolci di mandorle di Baressa, insieme a miele e zafferano del territorio.

La manifestazione si è aperta con un convegno di altissimo profilo tecnico e scientifico con le relazione di Tonino Meleddu dell’agenzia Laore, Daniela Satta dell’ agenzia Agris, Maria Antonietta Dessì del CNA, che hanno parlato della mandorlicoltura e della sua trasformazione.

Sono intervenuti anche la consigliera regionale Annalisa Mele, il sindaco di Baressa, Piergiorgio Corona, e Sonia Greco, che ha parlato dell’albergo diffuso a Baressa, una realtà che racchiude ben 20 addetti e che sta dando risultati eccellenti. I lavori sono stati coordinati da Anna Pitzalis.

“Questa festa è per noi sempre un’occasione di promozione per l’agricoltura del nostro territorio, dei nostri prodotti, delle bellezze naturali e architettoniche. La mandorlicoltura ha radici molto profonde nella nostra comunità di contadini, e copre un’importante area delle nostre campagne con mandorleti recenti e parecchi anche ultrasecolari”, ha commentato il sindaco di Baressa. “L’idea non è solo quella di valorizzare il prodotto, ma anche quella di fare in modo che tutti gli attori della filiera si mettano insieme, stimolando gli agricoltori locali a rinnovarsi attraverso la cura e la sistemazione di nuovi impianti affinchè sia possibile realizzare direttamente qui l’intero processo di produzione che abbracci anche la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione”.

Mercoledì, 11 settembre 2019

