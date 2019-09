Ricorrenza Unicef, a Oristano arriva il presidente nazionale

Conferenza sul trentesimo anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Il Presidente Nazionale del Comitato Italiano per l’Unicef Francesco Samengo sarà a Oristano per partecipare a un’iniziativa promossa nell’ambito delle della ricorrenza del 30° Anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sabato prossimo 14 settembre, nei locali della Parrocchia San Giovanni Evangelista in Via Carissimi, l’UNICEF Sardegna terrà un seminario regionale di formazione, rivolto ad oltre cento volontari provenienti da tutto il territorio regionale.

Saranno presenti oltre al presidente Samengo, la responsabile nazionale Area Volontari e Programmi UNICEF Italia Chiara Ricci e la Garante Regionale dell’Infanzia e Adolescenza Sardegna Grazia Maria De Matteis, i quali daranno il loro qualificato contributo ai lavori indicando strategie, percorsi e prospettive di lavoro.

Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu porterà i saluti della Città, rinnovando la pluriennale collaborazione che negli anni l’Amministrazione ha intessuto con il Comitato Italiano per l’UNICEF.

Nel corso dell’incontro saranno oggetto di attenzione e discussione i progetti e i programmi del Comitato Italiano per l’Unicef. I volontari si confronteranno ed elaboreranno piattaforme di lavoro calibrate sulla realtà territoriale sarda con attenzione alle condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Sardegna e in Italia.

Mercoledì, 11 settembre 2019

