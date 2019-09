In arrivo altre trenta telecamere a Oristano: gli occhi elettronici ci spiano

Sono in arrivo un’altra trentina di telecamere a Oristano. Serviranno a potenziare il sistema di video sorveglianza che ormai assurgerà a un ruolo fondamentale nel sistema della sicurezza cittadina. Le nuove telecamere verranno montate nel quartiere di Torangius, ma anche nelle frazioni. Inserite in un progetto approvato dalla Regione, si aggiungono alle 37 telecamere in funzione nel centro, nella zona di viale Repubblica e all’ingresso da Santa Giusta.

La notizia dei nuovo impianto è stata confermata ieri sera in consiglio comunale, durante la discussione sul nuovo regolamento della video sorveglianza, portato in aula dall’assessore Pupa Tarantini. Un atto importante, perché sana una deficienza dell’amministrazione e soprattutto consentirà di utilizzare nel migliore dei modi le immagini delle telecamere comunali, anche per sanzionare quanti violano, ad esempio, il regolamento sull’igiene urbana, abbandonando i rifiuti dove non consentito, oppure sono autori di danneggiamenti.

Proprio per preservare l’efficacia di questi strumenti ieri sera in consiglio comunale si è evitato di inserire negli atti deliberativi l’elenco delle telecamere in funzione. Decisione che è stata criticata dal consigliere del gruppo di Forza Italia Antonio Iatalese: avrebbe voluto si facesse il contrario, dare massima pubblicità, perché questo divenisse un deterrente a comportamenti poco corretti.

Mercoledì, 11 settembre 2019

