Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea: ecco quando si torna a scuola

Comincia venerdì prossimo, 13 settembre, il nuovo anno scolastico per gli alunni delle Scuole dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano. Lo ha reso noto la dirigente Maria Giovanna Pilloni.

Questo il calendario del mese di settembre.

Scuola Infanzia Santa Giusta

13 settembre 2019: dalle ore 7.45 alle ore 11.00 (solo i bambini di 4 e 5 anni)

14 settembre 2019: dalle ore 7.45 alle ore 11.30 ( solo i bambini di 4 e 5 anni)

16 settembre 2019: dalle ore 7.45 alle ore 12.30 ( solo i bambini di 4 e 5 anni)

16 settembre 2019: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 i bambini di 3 anni

dal 23 settembre 2019: fino al termine della mensa dalle ore 7.45 alle ore 16.00

Scuola Primaria Via Solferino, Santa Giusta e Palmas Arborea

13 settembre 2019: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (classi 2^, 3^, 4^ e 5^), dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (classi 1^)

14 settembre 2019: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (tutte le classi)

dal 16 settembre 2019: orario regolare dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (dal lunedì al sabato)

Scuola Secondaria di 1° grado Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea

13 settembre 2019: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (classi 2^, 3^), dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (classi 1^)

14 settembre 2019: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (tutte le classi)

dal 16 settembre 2019: orario regolare: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (dal lunedì al sabato)

“Il primo giorno di scuola”, spiega la dirigente, “si prevede un momento di benvenuto per tutti gli alunni, in particolare agli alunni in ingresso nelle classi prime sarà riservata una particolare accoglienza in condivisione con i genitori”.

Mercoledì, 11 settembre 2019

