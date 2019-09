Cinque chilogrammi di cocaina in auto: arrestato

Viaggiava nel Sud Sardegna, sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’ on cinque chili di cocaina in macchina, Un piazzaiolo di 37 anni, Fabio Pintus, di Serramanna (Sud Sardegna) è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sanluri impegnati in un controllo stradale. L’automobilista, incensurato, era alla guida di un’utilitaria intestata a un’altra persona e diretta verso Sassari quando la pattuglia gli ha intimato. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che ieri pomeriggio hanno deciso di approfondire le verifiche sull’auto, dopo aver condotto l’uomo in caserma.

La droga, del valore di mercato attorno agli 800 mila euro, era nascosta in un pannello dello sportello posteriore sinistro dell’auto. Il sequestro di ieri è considerato dagli inquirenti uno dei più importanti degli ultimi tempi nel Sud Sardegna.

Pintus è stato trasferito nel carcere di Uta, su disposizione del pm di turno. Sono in corso indagini per verificare la provenienza della droga e accertare se il ruolo del pizzaiolo sia quello di trafficante o di semplice corriere.

