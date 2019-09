Di nuovo in funzione l’ascensore negli uffici comunali di Oristano

Era bloccato da quasi due mesi

L’ascensore del Comune di Oristano, nella sede del Palazzo degli Scolopi, ha riaperto le porte. Dopo quasi due mesi di “ferie” stamattina è tornato in servizio.

Tolto il cartello che annunciava il disservizio e la sedia che ne sbarrava l’entrata, oggi l’impianto di sollevamento per le persone ha ripreso a funzionare.

L’ascensore era guasto da metà del mese di luglio e aveva creato diversi disagi per i dipendenti e per gli utenti degli uffici ai piani superiori, aperti al pubblico. Tra loro quelli per i servizi sociali e gli asili nido, frequentati da genitori con i passeggini.