Ula Tirso ricorda con un libro il suo eroe del Risorgimento

Una conferenza per presentare l’ultimo volume di Franco Cuccu, promossa da Comune e Sistema bibliotecario

Ula Tirso ospita la presentazione del libro di Franco Cuccu “La città dei Giudici” vol. III. Sabato prossimo, 14 settembre, alle 18.30, nel Centro di aggregazione sociale, dialogheranno con l’autore il sindaco Ovidio Loi e Linalba Ibba.

“La presentazione del libro sarà l’occasione per rievocare il grande periodo storico Giudicale, sogno di libertà e indipendenza, e arrivare fino alle soglie del Novecento”, spiega il sindaco Loi. “Il libro è stato scritto dopo un lungo e faticoso lavoro di ricerca non in forma accademica, ma da farne quasi un romanzo affascinante, che porta ad alcuni spunti di riflessione non ultimo del come la storia ci è stata insegnata e soprattutto quella che è stata tralasciata dai libri di testo scolastici”.

“Nella copertina Franco Cuccu riporta il ritratto di uno dei tanti giovani di Sardegna che si votò alla causa del Risorgimento”, prosegue il sindaco di Ula Tirso. “Si tratta di un nostro paesano, Gaspare Domenico Mura-Cossu, valoroso Ufficiale dell’Esercito Sardo-Piemontese durante le Guerre di Indipendenza più volte medagliato ma che restituì la divisa nel 1870 a soli 37 anni per motivi non ancora chiari”.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ula Tirso in collaborazione col Sistema Bibliotecario del Barigadu.