L’Organizzazione di Volontariato Avis Comunale di Capoterra, impegnata nella promozione e nella valorizzazione della solidarietà umana, organizza la festa dei 6 anni di attività Avis Capoterra per il prossimo 29 settembre. La manifestazione si svolgerà dalle 7.30 alle 19 presso il campo da Rugby a Capoterra in via Trento.

Il programma nella locandina

L'articolo Capoterra, festa per i sei anni di attività dell’Avis proviene da Casteddu On line.