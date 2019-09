Di corsa per vincere la battaglia contro il tumore. La sfida delle Belle Donne

Una gara podistica, che ha come obiettivo la lotta contro il tumore al seno, si svolgerà sabato 21 settembre, a Oristano, per iniziativa dell’associazione de Le Belle Donne.

La manifestazione, oltre a voler sensibilizzare le persone al tema della salute, invita ad una attenta e costante cura di se stessi attraverso la prevenzione.

“È una gara di solidarietà”, spiega Maria Cadeddu, membro dell’associazione Le Belle Donne. “Vorremo che Oristano si vestisse di rosa. Il nostro è un modo per coinvolgere non solo le persone ma anche le istituzioni. L’obiettivo è creare una catena dove le donne colpite dalla malattia possono sentirsi guidate e aiutate lungo il percorso medico, a partire dalla prima visita in ospedale”.

La prima edizione del memorial è intitolata a Sabina Nurra: “Una grande donna che ha lottato fino alla fine e che ha creato con tutte noi dell’associazione una sinergia incredibile”, racconta Maria Cadeddu.

L’associazione Le Belle Donne, attiva dal 2013 e nata come gruppo a sostegno di tutte le donne colpite dal tumore, vuole ricordare e celebrare Sabina Nurra e insieme a lei, tutte le persone che hanno lottato contro il cancro.

La manifestazione ha come scopo principale la prevenzione e la cura per se stessi, in questo caso anche attraverso lo sport, fondamentale nelle fasi di recupero dopo la chemioterapia.

Una corsa quindi a cui tutti sono invitati a partecipare, a testimonianza di quanta forza e fiducia si può avere perché, la battaglia, si può anche vincere.

Si può scegliere la corsa competitiva di 10 km (in questo caso, si rende necessario il certificato medico); oppure la camminata paesaggistica tra i luoghi storici della città, da 3 km.

Per la camminata, si consiglia un abbigliamento comodo: è possibile portare i bambini in passeggino. Per i disabili in carrozzina, invece, è consigliato l’uso di un supporto elettronico o di un accompagnatore. Per chi volesse, inoltre, è possibile partecipare con il proprio amico a quattro zampe.