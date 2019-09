Notte di fulmini, il “cappello luminoso” mozzafiato al largo di Cagliari

Certo, sono pericolosi, ma visti da lontano fanno meno paura, decisamente. I fulmini al largo delle coste della Sardegna proseguono incessanti la loro attività, nell’attesa di una notte non certo estiva sull’isola e su Cagliari. Ecco la bellissima foto inviataci in esclusiva dal nostro lettore Stefano Garau: Molentargius al centro e i Sette Fratelli sullo sfondo, sulla sinistra Quartu e, in lontananza, Burcei. Tutto “illuminato” dalle fulminazioni al largo della costa orientale sarda, ben visibili da Cagliari, come testimonia lo scatto davvero mozzafiato di Garau.

