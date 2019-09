Casa vacanze: è tendenza tra i giovani

In genere se si pensa ad una vacanza giovane si immaginano campeggi ed ostelli. Non è più così i millenials ed i nativi digitali hanno esigenze diverse dalle generazioni passate e scelgono soggiorni in casa vacanze anche perchè su internet l'offerta è vasta. In Sardegna una soluzione perfetta per i giovani sono casa vacanze Oristano da RedGinger.

I dati parlano chiaro: tra 2017 e marzo 2019 ben oltre 6milioni hanno affittato case per trascorrere le vacanze. Anche solo per 4 giorni si predilige una casa vacanza. A scegliere le soluzioni in affitto breve sono sopratutto i giovani ed i giovanissimi che vogliono indipendenza e comodità di una casa per non dover rispettare i rigidi orari imposti da hotel e bed and breakfast. Anche un brevissimo week end si fa in una casa vacanza magari scelta tra le tante offerte in rete. Una tendenza importante: un dato da osservare in particolare per chi è nel business della ricettività extra-alberghiera.

Secondo una indagine svolta dal CISET, Centro Internazionale sull’Economia Turistica fondato da Università Ca’ Foscari di Venezia e Regione Veneto sono i viaggiatori a essere cambiati. Ad oggi i segmenti sono due: i turisti alternativi, tra di essi il 40% ha meno di 34 e gli adulti (sino ai 44 anni) viaggiatori low cost che però scelgono ugualmente il comfort e la comodità offerta da una abitazione. Poi c'è il segmento degli esclusivisti (qui il 23% ha non meno di 40 anni) e per un short break magari in compagnia cerca comunque la casa vacanze.

Casa vacanza: dove acquistare quella più redditizia

La casa vacanza può essere fonte di reddito proprio sfruttando il movimento turistico e dedicandosi ad un settore prettamente giovanile.

Dove poter acquistare quella più giusta per avere una fonte di reddito certo? Una domanda che si fanno in tantissimi.

Gli investitori stranieri guardando con particolare interesse gli immobili da mettere sul mercato delle case vacanza.

E' così che volano gli acquisti in borghi antichi e spesso non amati dagli italiani stessi, persino le abitazioni di tipologia locale e regionalistica sembrano essere interessanti sul mercato.

Perchè? I prezzi sono accessibili e con una giusta consulenza ingegneristica si possono realizzare delle strutture perfette per la ricettività extra-alberghiera.

Le location gettonatissime in Sardegna: sono Cagliari indubbiamente. A Cagliari, in particolare nel centro storico è possibile adattare appartamenti datati in belle ed accoglienti strutture turistiche idonee per affitti brevi ed anche per attività imprenditoriali del comparto extra-alberghiero, ovviamente in classifica non possono mancare Alghero e Bosa ma da qualche tempo anche i paesi dell'entroterra sardo iniziano ad essere meta di viaggiatori interessati ad alloggi vacanze.

Casa vacanza per giovani: optional necessari

I giovani viaggiano low cost: dunque una casa vacanze, nei limiti di ciò che indicano i regolamenti regionali, deve avere tutto ciò che serve per un soggiorno esaltante.

Wifi: indispensabile comunque sia la struttura orientata ad un target giovanile o no,

TV smart: è l'optional più gettonato e richiesto, spesso è quello che fa scegliere il soggiorno,

Biancheria letto e bagno in perfetto stato: meglio di colore bianco,

Tavolo d'appoggio idoneo a devices tecnologici.

Una struttura così attrezzata non faticherà a trovare la propria nicchia sul mercato.





