Spettacolare tempesta di fulmini sulla Sardegna, anche il cielo di Cagliari si “illumina”

I fulmini raggiungono anche il sud della Sardegna. Per il momento gli effetti maggiori sono sulle coste isolane, ma in alcuni frangenti il cielo si è illuminato anche a Cagliari – come testimonia la foto della nostra lettrice Daniela di Mulinu Becciu – così come a Quartucciu, con la segnalazione di Daniela. La pioggia, tuttavia, si fa attendere. Il più importante portale meteo internazionale, AccuWeather, segna pioggia in tutto il Cagliaritano all’1, alle quattro e alle nove del mattino. Insomma, salvo modifiche dell’ultimo minuto, possibili in questo periodo, ci dobbiamo preparare a una notte di maltempo.

