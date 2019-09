Incidente stradale tra un’auto ed una moto nel viale Elmas a Cagliari. Un 43enne al volante di una Volkswagen Passat, mentre stava girando a destra per entrare in una proprietà privata, si è scontrato con un 33enne in sella a una moto Yamaha. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato trasportato, ferito, all’ospedale Marino. Sul posto la polizia Locale per i “classici” rilievi del caso.

L'articolo Sterza verso destra in viale Elmas e centra in pieno una moto: centauro di Cagliari all’ospedale proviene da Casteddu On line.