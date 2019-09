Un futuro plastic free. Proviamoci insieme

L’iniziativa della F.lli Ibba di Abbi Group che coinvolge uffici e punti vendita

Erogatori d’acqua negli uffici e in diversi punti vendita del territorio, borracce in alluminio con zero emissioni di C02 per i dipendenti.

Un impegno cominciato, come d’obbligo, con i sacchetti biodegradabili e che prosegue.

Da alcuni giorni, negli uffici F.lli Ibba di Abbi Group e all’ingresso di diversi punti vendita, sono stati installati diversi erogatori di acqua, che permetteranno di diminuire sensibilmente l’utilizzo delle bottigliette d’acqua in plastica monouso, sia ai dipendenti, sia ai clienti, che potranno usufruire gratuitamente del servizio.

“Gli erogatori d’acqua”, spiega il presidente della società, Giangiacomo Ibba, “ci consentiranno di ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica, evitando l’impiego di oltre 9 mila bottiglie al mese”.

Oltre all’installazione dei dispenser di acqua, infatti, il progetto plastic free dell’azienda oristanese si completa con l’adozione delle borracce “green bottle”, realizzate in collaborazione con la società Bottle24. Si tratta di borracce personalizzate e brandizzate in acciaio, doppiamente sostenibili che consentono di abbandonare la plastica e, oltre a non essere responsabili delle emissioni di gas serra tipiche dell’acqua imbottigliata, vengono prodotte a 0 emissioni di CO2.

I dipendenti della società F.lli Ibba di Abbi Group utilizzano già le borracce e, anche le riunioni che coinvolgono ospiti esterni, saranno #plasticfree: in queste occasioni verranno utilizzate caraffe in vetro e bicchieri compostabili.

L’azienda lancia una sfida chiamata la #plasticfreechallenge. Qual è l impegno quotidiano di ognuno di noi per ridurre l’uso della plastica?

Raccontalo con una foto o con una stories nei canali social aziendali

Instagram

Crai_Sardegna

Facebook

Crai Sardegna