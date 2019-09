Apre il nuovo hospice di Oristano

Aprirà la prossima settimana il nuovo hospice di Oristano. Realizzato dall’Amministrazione comunale su un’area dell’Assl, in seguito a un accordo tra i due enti, la struttura, unica in provincia, offrirà un complesso integrato di prestazioni sanitarie assistenziali e di ricovero, in maniera continuativa per 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, a malati terminali.

L’obiettivo principale sarà di garantire la qualità della vita e alleviare il dolore degli assistiti.

Sono previsti sei posti letto per adulti e due per bambini.

L’Hospice, gestito dell’Assl di Oristano, sorge su un’area di 15 mila metri quadrati in via Severino Ibba, nei pressi del poliambulatorio di via Michele Pira e del complesso ospedaliero del San Martino. Al suo interno aree dedicate alla residenzialità (con camere singole che consentiranno anche la presenza di un accompagnatore), alla valutazione e alle terapie (ambulatori) e alle attività di supporto.

