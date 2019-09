Testamento solidale: consulenze gratuite dai notai

Venerdì prossimo, 13 settembre, dalle 16 alle 19 i notai offriranno una consulenza gratuita sul lascito solidale a beneficio di associazioni, organizzazioni ed enti. L’Open Day, previsto nelle sedi dei Consigli notarili di Cagliari, Nuoro, Oristano e Lanusei, si tiene nella prima Giornata internazionale del Lascito solidale ed è promosso da dal Comitato testamento solidale, composto da 22 organizzazioni non profit e nato nel 2013.

L’obiettivo è fornire informazioni sulla possibilità di ricordare, nel proprio testamento, in qualità di erede o di legatario, organizzazioni impegnate in cause umanitarie e scientifiche, destinando loro somme o beni.

Il gesto non è vincolante, può essere modificato in qualsiasi momento senza che siano lesi i diritti legittimi dei familiari. Secondo una stima del Comitato, in Italia il 5% degli over 50 (circa 25,5 milioni di persone) ha già fatto o pensa di fare un lascito solidale e la percentuale è in lenta ma costante ascesa. (Agi)

Martedì, 10 settembre 2019

