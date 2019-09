Riaperto l’asilo di via Schiavazzi a Sant’Elia, il sindaco Truzzu: “Lo avevamo promesso”

“Quaranta bambini potranno riprendere a frequentare l’asilo di via Schiavazzi, chiuso da febbraio a causa di un incendio. Avevamo promesso la riapertura: impegno mantenuto. Sono molto soddisfatto”. Queste le parole del sindaco Paolo Truzzu a termine di un’operazione che l’Amministrazione comunale ha voluto mettere in campo per rispondere alle esigente del quartiere e di tutta la città.

Formalmente riaperto ieri (martedì 9 settembre 2019), stamattina ad affiancare il Primo cittadino durante un sopralluogo all’asilo di Sant’Elia anche Rita Dedola, che, nella veste di assessora della Pubblica istruzione, ha rimarcato come l’obiettivo sia stato raggiunto raggiunto con un “grande lavoro di squadra”, a cui hanno contribuito diversi servizi e assessorati diversi. Dello stesso avviso anche Roberta Perra, presidente della Commissione Pubblica Istruzione.

Fonte: Casteddu On Line





