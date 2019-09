Riapre la Scuola Monumento ai caduti di via del Redentore a Monserrato. Rispettati i tempi dei lavori urgenti per consentire finalmente a tutto il corpo docenti, personale e ai bambini di svolgere attività scolastica nell’edificio ristrutturato e reso agibile in particolare grazie all’impegno nel progetto da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Garau e ai dipendenti comunali di Monserrato facenti parte del settore. “Ciò è un ulteriore esempio di un’ amministrazione efficace ed efficiente nell’interesse dei cittadini”, sottolinea il Sindaco. Il sindaco Locci e la Giunta, presente al suo completo anche in questa circostanza, ringraziano inoltre Don Sergio per aver ospitato i piccoli studenti durante il periodo commissariale.

Come sottolinea il sindaco Locci in un suo post su Facebook, tale risultato conseguito è dovuto ad una delibera di Giunta addirittura del 1 Agosto, presentata appena una settimana dopo l’insediamento della stessa. Presenti alla giornata di incontro anche l’assessora alla Pubblica Istruzione, Fabiana Boscu, l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, l’assessora alle Politiche sociali, lavoro e Famiglia, Tiziana Mori e la Vicesindaca e assessore ambiente e attività produttive, Maristella Lecca.

L'articolo Riapre la Scuola Monumento ai caduti di via del Redentore a Monserrato: “Una bella giornata” proviene da Casteddu On line.