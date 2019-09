La figlia di Eva Henger si gode il sole e il mare di Cagliari: “Mi sono innamorata della vostra città”

Dalle tante fotografie che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram sembra che si sia voluta concedere una bella e lunga vacanza in Sardegna. Mercedesz Henger, 28 anni, modella e showgirl figlia della famosissima pornostar Eva Henger, è stata avvistata proprio oggi in giro per Cagliari. Prima si è concessa una breve colazione in un bar del Largo Carlo Felice, poi compare in una foto pubblicata da uno dei tanti ristoranti della Marina. È in Sardegna da qualche giorno, la Henger: prima si è fatta “baciare” dal sole e dal mare di Chia, e sulla spiaggia bellissima si è anche esibita in una sessione di squat – sempre come si vede sul suo Instagram -. Poi, si è spinta sino a quasi toccare la spiaggia dei Centomila, prima di concedersi una passeggiata nel centro di Cagliari, tra il Largo Carlo Felice e le viuzze della Marina: “Questo sorriso me lo ha regalato Cagliari, città stupenda che mi ha fatto innamorare. A presto”, così si legge nel suo ultimo post pubblicato sul principale social di foto.

