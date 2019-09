Antonio, forestale sardo: “Rischio la vita per 1300 euro, lo stesso stipendio di un usciere regionale”

Certo, è un lavoro come tanti altri, almeno di base: contratto e stipendio sulla base delle mansioni svolte. Ma Antonio Zidda, 53enne di Alghero, nella realtà rischia la vita per salvare altre vite. Da ventisette anni è un forestale di Forestas, realtà gestita dalla Regione che però, almeno sino a oggi, non riconosce ai lavoratori lo status di “dipendenti regionali”. E Zidda, questo, lo sa bene: “Siamo stati anche accorpati alla Protezione Civile senza un contratto dove vengano specificate le mansioni che svolgiamo. Il mio contratto è di tipo agricolo, prendo 1300 euro al mese ed il mio è uno dei livelli più alti”, afferma il forestale sardo. “In Regione quella cifra la prende che apre e chiude le porte e non rischia nemmeno di pestarsi un dito, io rischio la vita tra alluvioni, incendi e alberi pericolanti da tagliare. Siamo usati dalla Regione ma non siamo inseriti in un sistema economico adatto”. Cioè: troppi pochi soldi, paragonati alla tipologia di lavoro svolto, più un riconoscimento giuridico che tarda ad arrivare.

“Chiedo solo un trattamento diverso da quello attuale, io e i miei colleghi abbiamo il diritto di essere trattati come tutti i dipendenti regionali perchè lo siamo anche noi a tutti gli effetti”. La beffa? “I nostri contratti sono totalmente diversi”.

