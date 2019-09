Mafalda è tornata a casa sana e salva, grazie ai poliziotti

Vagava lungo la carreggiata del ponte Tirso, in balia delle auto che sfrecciavano a grande velocità, ma è stata salvata da due agenti della Sezione volanti della Polizia di Oristano. Mafalda, un bellissimo esemplare di Carlino di colore nero è già tornata a casa.

Gli agenti, vedendo il cane spaventato, per evitare che venisse investito e, al contempo, impedire pericoli per gli utenti della strada, hanno rallentato il flusso veicolare fino a fermarlo in sicurezza; dopodiché, sono scesi dalla Volante e hanno prestato soccorso all’animale.

Mafalda è stata accompagnato dagli operatori in una clinica veterinaria del capoluogo dove, dopo aver accertato le buone condizioni di salute dell’animale, si è provveduto a leggere il microchip e a individuare la proprietaria che, felice e sollevata, è corsa a riprendersi la sua cagnetta.

Martedì, 10 settembre 2019

