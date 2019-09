Blitz dei ladri nell’ufficio scolastico provinciale di Elmas, rubati videoproiettori e vestiti

Ladri in azione nell’ufficio scolastico provinciale di Elmas: nella notte tra venerdì e stanotte, i malviventi sono entrati nei locali e, dopo aver forzato una porta finestra in vetro hanno rubato un videoproiettore, materiale di cancelleria, materiale informativo vario e dei vestiti sportivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace. Già eseguiti i rilievi tecnici, adesso i militari svolgeranno gli accertamenti investigativi per risalire ai responsabili del furto.

