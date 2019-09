Il Circolo Nautico Oristano è quattro volte campione d’Italia

La stagione degli atleti oristanesi si chiude con un grande successo

Il Circolo Nautico Oristano è quattro volte campione d’Italia. L’associazione sportiva è tornata dall’atteso appuntamento stagionale conclusivo della canoa velocità, i Campionati Italiani, con 4 medaglie d’oro e titolo di campioni d’Italia, 4 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. Un grande successo al quale hanno contribuito 10 atleti in gara, nelle 16 finali disputate.

All’Idroscalo di Milano gli atleti oristanesi hanno agitato le acque del bacino meneghino.

Nel dettaglio, sulla distanza dei 500 metri hanno conquistato il primo posto e il titolo nazionale Filippo Giarrusso nel C1 500 ragazzi e Lorenzo Angioi nel C1 500 ragazzi 1° anno; sulla distanza del 200 metri conquistano il titolo nazionale con il 1° posto Alice Franceschi e Laura Chiaberge, nel K2 200.

Ancora, sulla distanza del C1 1000 ragazzi, Filippo Giarrusso ha conquistato il titolo di Vice Campione Italiano e nel K4 1000 junior maschile Cuccu, Cubeddu, Chirra e Somaroli hanno portato a casa il 3° posto. Terzo posto anche per Franceschi e Chiaberge nel K2 1000 ragazze.

Sulla distanza dei 500 metri salgono sul podio anche Alice Franceschi, con il 2° posto nel K1 500 ragazze e Angioi e Giarrusso nel C2 500 ragazzi. Nei 200 metri medaglia d’argento e 2° posto per Cuccu, Cubeddu, Chirra e Somaroli nel K4 200 junior maschile e 3° posto per Alice Franceschi, nel K1 200 ragazze femminile.

I ragazzi, accompagnati dal tecnico Andrea Lilliu, hanno combattuto contro 791 atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 95 società.

“Dopo i successi di una settimana fa della squadra under 14, anche la squadra agonistica ha regalato al club e tutto il territorio il prestigio che merita”, ha commentato il tecnico Lilliu. “Un gran finale di stagione per i miei ragazzi che si sono regalati dei risultati fenomenali”.

“Quattro dei miei atleti, Alice Franceschi, Laura Chiaberge, Filippo Somaroli e Filippo Giarrusso non sono tornati in Sardegna con il resto della squadra”, conclude orgoglioso Lilliu, “loro, infatti, partiranno mercoledì con la nazionale di canoa per una gara a Bratislava, dove vestiranno i colori della maglia azzurra”.

