Duecento metri di corsa per ricordare il campione Pietro Mennea Domani Oristano celebra l’anniversario del record mondiale di Città del Messico 1979

La Fidal, Comitato Regionale Sardo indice e l’Atletica Oristano, in collaborazione con l’Assessorato allo sport del Comune di Oristano, organizza il Mennea Day. La manifestazione è in programma domani, mercoledì 11 settembre, alle 17, al campo comunale Coni “Sinis – Nurra”. Tutti potranno correre i 200 metri, da 6 a 100 anni e oltre, con ogni passo, con il desiderio di mettersi alla prova e di passare un pomeriggio di sport, per ricordare il campione olimpico Pietro Mennea nell’anniversario del record mondiale di Città del Messico 19”72, ottenuto il 12 settembre 1979.

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019, appartenenti a società affiliate alla Fidal. Alla gara 200 OPEN possono partecipare anche i non tesserati Fidal.

Non mancheranno i campioni locali: dal velocista Lorenzo Patta (Atletica Oristano) al giavellottista Jonathan Maullu (Dinamica Oristano) e al lunghista Antonmarco Musso (Atletica Oristano) sino ai campioni della Saspo Cagliari che sarà presente con una pattuglia di forti atleti con disabilità.

Le iscrizioni per i non tesserati FIDAL dovranno essere effettuate presso la segreteria del campo presentando il “modulo di partecipazione” messo a disposizione dall’organizzazione.

Per ogni iscrizione è previsto il versamento di 5 euro che in parte sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un diploma personalizzato.

Il programma prevede alle 17 le prime gare di velocità sui 50 metri, alle 17,30 giavellotto, alle 18 i 100 metri e il salto in lungo, Alle 18,30 e alle 19,20 il clou della serata con le prove di velocità del Mennea Day sulla distanza dei 200 metri.

La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

Martedì, 10 settembre 2019

L'articolo Duecento metri di corsa per ricordare il campione Pietro Mennea sembra essere il primo su LinkOristano.it.