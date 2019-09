Carbonia, assaltata tabaccheria

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Banditi in azione ieri sera a Carbonia. Nel mirino è finita la tabaccheria Aresti, da dove sono stati portati via 500 euro. Intorno alle 20,30 due banditi con i volti coperti da occhiali da sole e i cappucci delle felpe hanno fatto irruzione nella tabaccheria. Uno dei malviventi ha puntato una pistola contro il titolare, facendosi consegnare il fondo cassa. Preso il denaro i due sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carbonia che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina.