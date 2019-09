Abusi edilizi, animali al circo e hospice nella seduta del Consiglio comunale

Prima riunione per il consiglio comunale di Oristano, dopo le vacanze estive. Oggi alle 19 si torna in aula per discutere, tra le altre cose sull’approvazione del regolamento per la disciplina della video sorveglianza, sulle modifiche e integrazioni del regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali.

Verrà discusso anche l’ordine del giorno dei consiglieri Federico, Sanna, Obinu sulla pronta apertura dell’Hospice, la mozione della consigliera Cadau sul divieto di attendamento dei circhi con animali e di utilizzo di animali all’interno di fiere, sagre, mostre, esposizioni e manifestazioni e l’interpellanza urgente del Gruppo La Civica-Oristano su Zone equus, abusi edilizi e istanze di demolizione.

All’ordine del giorno anche l’approvazione verbali nn. 36-37-38 del 26.06.2019, nn. 39-40-41 del 04.07.2019, nn. 42-43-44 del 09.07.2019, nn. 45-46-47-48 del 25.07.2019, nn. 49-50-51-52-53-54 del 30-07-2019, n. 55 del 31.07.2019 e nn. 56-57-58 del 01.08.2019; la ratifica deliberazione della G.C. n. 148 del 12/07/2019 avente ad oggetto: “Variazione urgente con i poteri del consiglio al bilancio di previsione 2019-2021 – art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”, il Decreto Ministero dell’Interno 21 Dicembre 2018 – Adeguamento compensi al Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2019-2021.

La seconda convocazione dell’assemblea è fissata per martedì, 17 settembre, alle 19.

