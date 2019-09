Mercato elettronico e opportunità per le imprese: incontro a Oristano

Si parlerà delle opportunità del mercato elettronico per le imprese e delle attività svolte a favore delle PMI attraverso il progetto Sportelli in Rete, nell’incontro organizzato da Consip, con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, in programma mercoledì 25 settembre dalle 15.30, nella sala conferenze della Camera di commercio di Oristano, in via Carducci 23.

Interverranno per Consip Francesca Minerva e Maria Antonietta Coppola, della Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

Verranno messe a fuoco le tematiche legate agli strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma Acquistinrete; al Mercato Elettronico della PA, il Mepa, e al Progetto Sportelli in Rete in collaborazione con le associazioni di categoria.

La partecipazione è gratuita, ma ci si deve iscrivere compilando il modulo on line disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Oristano, all’indirizzo www.or.camcom.it.

Saranno ammesse le prime 60 richieste di iscrizione.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Promozione Economica della Camera di Commercio ai numeri di telefono 0783 2143253 – 252 – 232 oppure via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

