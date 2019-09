Progetto welfare: oggi e domani a Oristano gli incontri tematici

Il Progetto Welfare Oristano District era stato presentato ad associazioni di categoria, sindacali, mondo della scuola e terzo settore prima della pausa estiva.

Organizzato dal Comune di Oristano e dai Consulenti del lavoro sul tema della cultura del Welfare aziendale e territoriale per dare risposte concrete ai bisogni locali, l’incontro si è svolto all’insegna delle buone pratiche del cosiddetto Welfare 4.0.

In quell’occasione numerosi erano stati gli interventi per sottolineare l’importanza di creare una rete per arrivare a definire il progetto.