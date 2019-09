A Santa Giusta un altorilievo in ceramica unico in Sardegna

Sarà pronto in primavera e abbellirà il paese. Iniziativa del Comune

Entro la prossima primavera, sarà ultimato l’altorilievo in ceramica, unico nel suo genere in Sardegna, voluto dal comune di Santa Giusta.

Lo ha fatto sapere il sindaco, Antonello Figus: “Siamo a buon punto con l’opera” ha dichiarato Figus. “Il pannello, un altorilievo in ceramica, lungo 12 metri e alto 2,5/3 metri, e in corso d’opera da più di tre anni, e sta per esser ultimato”.

Un lavoro di grande precisione a cura di tre ceramisti locali e insegnanti del Liceo artistico di Oristano: la progettista Adriana Baschieri, Pierpaolo Argiolas e Stefano Merli; gli stessi che hanno realizzato in precedenza altri due bassorilievi già esposti per le vie del paese.

“Il progetto rientra all’interno delle opere artistiche previste nel mio precedente mandato”, afferma il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus. “Ognuna con un proprio tema: i fenicotteri per esaltare l’aspetto naturalistico del paese; il popolo del mare per ricordare come, in passato, Santa Giusta è stata un importante luogo di scambio marittimo tra le popolazioni antiche del Mediterraneo”.

“Il nuovo pannello, sempre in ceramica, andrà ad esaltare quella che è tuttora la principale attrattiva turistica del comune: la basilica di Santa Giusta, una tra le maggiori chiese romaniche della Sardegna”.