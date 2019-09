Rimane in piedi 6 ore sull’aereo per far dormire sua moglie: la foto è virale

Una foto apparentemente innocua ha scatenato un dibattito inaspettato su Twitter. L’immagine ritrae una coppia su un aereo. Il marito amorevole è in piedi nella navata centrale della cabina dell’aereo mentre sua moglie riposa, distesa sui tre posti liberi. Il tweet dice che l’uomo rimase in questa posizione per quasi tutta la durata del volo, alle 6 del mattino, per non disturbare sua moglie. “Questo è l’amore”, dice l’autore della foto. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato la scena da questo punto di vista sentimentale. Molti l’hanno trovato così semplicemente … ridicolo, riferisce il canale di notizie inglese Cnews , e hanno giudicato l’atteggiamento della moglie particolarmente egoista. Secondo alcuni, avrebbe potuto altrettanto facilmente lasciare un posto a suo marito e posare la testa comodamente sulle sue ginocchia, senza imporre un tale sacrificio. Un acceso dibattito, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è dipanato su Twitter generando più di 6.000 commenti in pochissimi minuti.

