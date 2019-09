Come previsto, alle 10.30 in Piazza dei Caduti 9 settembre 1943, si è svolta la cerimonia di commemorazione dei caduti durante l’affondamento della Corazzata Roma e dell’Ammiraglio Carlo Bergamini, allora Comandante in capo della squadra navale. Alla presenza delle autorità civili e militari, verrà deposta una corona per ricordare il sacrificio dei 1400 marinai imbarcati sulla corazzata (tra cui 40 Sardi), uno dei passaggi più tristi e nefasti dei giorni dell’armistizio. L’Ammiraglio Bergamini condusse parte della squadra navale da La Spezia all’isola dell’Asinara, nei pressi della quale, la nave ammiraglia “Corazzata Roma”, alle 1510 venne attaccata da un convoglio di caccia tedeschi che sganciarono diverse bombe razzo all’indirizzo delle navi italiane, una bomba colpì la murata di dritta della Roma, un’altra il torrione; la grande nave italiana dapprima si adagiò su un lato e poi affondò. Le vittime furono 1352 e 622 superstiti. Non poco stupore ha generato l’abbigliamento del sindaco di Porto Torres che oggi si è presentato in bermuda alla cerimonia. Durissimo l’attacco del dirigente nazionale Sardista Beniamino Spanu che ha dichiarato: “Questo sindaco non rappresenta la città. Censuriamo pubblicamente in nome del decoro istituzionale, l’abbigliamento con il quale il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, si è presentato questa mattina alla cerimonia in ricordo dei caduti della Corazzata Roma. È stato evidente, l’imbarazzo di tutte le autorità civili e militari presenti alla cerimonia. Vogliamo manifestare il nostro dissenso nei confronti di chi deve dare l’esempio del rispetto del ruolo che ricopre, in quanto non rappresenta se stesso, ma un’intera comunità. L’ennesima figuraccia per una città che sta pagando un prezzo altissimo a seguito dell’esperimento politico targato 5 Stelle”.

L'articolo Piazza dei Caduti a Porto Torres, critiche al sindaco M5S: “In bermuda alla cerimonia” proviene da Casteddu On line.