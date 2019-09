Biglietti ancora disponibili per il concerto di Allevi a Bauladu

Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto di Giovanni Allevi “Piano Solo Tour” a Bauladu in programma per il prossimo sabato, 14 settembre.

Il concerto del musicista marchigiano, programmato per sabato 31 agosto, è stato infatti rinviato a causa del maltempo a sabato prossimo.

Restano invariati l’orario di inizio e la sede del piano solo di Giovanni Allevi, che sarà di scena dalle 21,30 sul palco dell’Anfiteatro Comunale del paese.

I biglietti si possono acquistare a 25 euro (più diritti di prevendita) online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it; tel 070 657428); oppure recandosi direttamente nella sede di Dromos, a Oristano, via Sebastiano Mele (tel. 0783 31 0490)

Come già annunciato dagli organizzatori, restano validi per l’ingresso i biglietti acquistati per la serata dl 31 agosto. Chi però non potesse, o non volesse, assistere alla nuova data di sabato 14, può ottenere il rimborso dei tagliandi direttamente nei punti vendita in cui sono stati comprati o, se l’acquisto è avvenuto online, inviando richiesta allo stesso indirizzo dal quale si è ricevuta la mail di conferma. Per informazioni si può contattare anche il Box Office Sardegna all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Proposto in collaborazione con il ‘Du – Bauladu Music Festival, il concerto di Giovanni Allevi completa il cartellone del ventunesimo festival Dromos, che dal primo al 15 agosto ha concentrato il grosso della sua programmazione tra Oristano e gli altri centri della sua provincia che hanno aderito quest’anno al suo circuito, tra cui Baratili San Pietro, Cabras, Mogoro, Morgongiori, Neoneli, Nureci, San Vero Milis, Ula Tirso e Villa Verde, con uno “sconfinamento” nel Nuorese, a Ortueri.

Lunedì, 9 settembre 2019

