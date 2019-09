Duecentomila euro per la messa in sicurezza della Sp54 tra Serramanna e Nuraminis

Buone notizie per tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono la sp 54 che collega Serramanna e Nuraminis e, da anni, oggetto di continue proteste da parte di amministratori e cittadini per la critica situazione in cui versa. È stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’arteria. Un lavoro importante che interesserà il tratto più tortuoso, dal km 2+657 al 1+090, dove enormi e profonde buche, avvallamenti e segnaletica orizzontale assente rendono assai difficoltoso il percorso per decine di persone che la percorrono. Il progetto esecutivo avrà un costo di circa 200 mila euro.

“Esattamente un anno fa – spiega Michele Melis di UNIDOS, promotori di una manifestazione di denuncia delle critiche condizioni della strada – scendemmo in campo senza se e senza ma a manifestare il dissenso più totale e a toccare con mano quell’arteria stradale strategica per il paese di Serramanna. Oggi possiamo ritenerci soddisfatti di aver compiuto quella battaglia a favore di tutti i cittadini automobilisti che ogni giorno percorrono la S.P. 54 che collega il paese con la S.s.131”.

