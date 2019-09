Cagliari, fine dell’emergenza per tante mamme e papà: riapre l’asilo nido di Sant’Elia

L’asilo nido di via Schiavazzi, nel rione cagliaritano di Sant’Elia, riapre i battenti a sei mesi esatti dal corto circuito interno che aveva fatto scoppiare un incendio e che aveva portato alla chiusura della struttura. La “Baia dei delfini” adesso è nuovamente agibile: nei mesi scorsi tutti i genitori e nonni dei bimbi e delle bimbe che frequentano la struttura avevano protestato: “C’è chi deve fare chilometri e chilometri per poter portare i piccoli in altri asili o, addirittura, tenerseli a casa”. Una parte dei piccoli era finita nell’asilo comunale di Pirri. Adesso, la novità, annunciata dalla neo assessora comunale alla Pubblica istruzione Rita Dedola (Riformatori Sardi): “Riapre l’asilo nido di via Schiavazzi, promessa mantenuta”.

