Meteo: in arrivo temporali nell'isola

(ANSA) - CAGLIARI, 9 SET - Graduale peggioramento del tempo in Sardegna tra domani, martedì 10, e mercoledì 11 settembre con anche il rischio di isolati temporali, anche intensi.

"Un insidioso vortice depressionario, ben strutturato in quota, stazionerà sul Mediterraneo per qualche giorno - spiega all'ANSA Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima - tenendosi sempre a ovest della Sardegna, e convogliando correnti fresche e instabili da sud-ovest alle alte quote. Di pari passo, alle quote medio basse, arriveranno in sostegno correnti caldo-umide di scirocco, supportate da un mare davvero caldo e carico di energia".

Un mix che potrebbe creare grande instabilità e un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio o sera di martedì. "I rilievi esposti a scirocco del Cagliaritano e nel settore Orientale - chiarisce l'esperto - riusciranno a sollevare forzatamente le masse d'aria, portandole ad intercettare le correnti instabili in quota. Sarà l'occasione per l'innesco di temporali che, localmente, potranno essere anche intensi. I settori coinvolti saranno quelli orientali e meridionali, mentre sul resto dell'Isola non sono attesi al momento fenomeni significativi".

Una situazione che resterà invariata sino a giovedì o venerdì, dunque con la possibilità di acquazzoni improvvisi anche in quei giorni, ma poi tornerà il caldo estivo. (ANSA).