Samassi, un altro sindaco smaschera i caddozzi dei rifiuti: “A mali estremi, estremi rimedi”. Dopo Truzzu, anche il sindaco di Samassi pubblica la foto degli incivili che scaricano rifiuti in paese: è la nuova moda, la “gogna social” per chi sporca le strade. Enrico Pusceddu, primo cittadino di Samassi, non ha dubbi: “Le abbiamo provate tutte per dissuadere gli irresponsabili cittadini dal compiere questi gravi gesti contro l’ambiente, il decoro e la salute pubblica. Il caso del marciapiede dinnanzi il nostro ecocentro comunale, bonificato mille volte e altrettante imbrattato, è emblematico.

Sensibilizzazione, lavori nella scuole, richiamo al senso civico, videosorveglianza e multe paiono non essere ancora sufficienti.

Allora non ci rimane che dimostrare pubblicamente che i trasgressori continuano a essere colti in flagranza di reato (perché è un reato) e sanzionati pesantemente. L’auspicio è che il condividere apertamente ciò che accade diventi un severo monito a chi ancora non ha capito che la Comunità non può continuare a farsi carico della loro irresponsabilità. La tutela del bene pubblico passa dal rispetto delle regole di cui ognuno deve farsi portatore, se questo non avviene è inevitabile che arrivi la giusta sanzione”.

Fonte: Casteddu On Line





