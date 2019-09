Nel nuovo consiglio della Sfirs anche Maria Antonella Ardu

Nel consiglio della Sfirs anche Maria Antonella Ardu

Commercialista oristanese ed ex sindaco

È Tonino Chironi, commercialista di 67 anni originario di Orani (Nuoro), il nuovo presidente della Sfirs, la società finanziaria della Regione Sardegna. La Giunta presieduta da Christian Solinas ha scelto per guidarla, al posto dell’uscente Paolo Sestu, il professionista sardo, con esperienza di manager in aziende pubbliche e private, che da una quarantina d’anni ha uno studio a Cagliari.

Di fede sardista come Solinas, Chironi è stato curatore fallimentare al tribunale di Cagliari, sindaco e revisore contabile in enti e aziende pubbliche e private e consulente in materia finanziaria, fiscale, diritto commerciale e societario.

Del nuovo consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta regionale fa parte anche Maria Antonella Ardu, 54 anni, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Oristano, revisore contabile e libero professionista con studio a Sanluri, originaria di Gonnostramatza, comune di cui è stata anche sindaco.