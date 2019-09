Orgoglio di Oristano: bravi

Sport: Orro, Franceschi e Chiaberge e gli Spanu sul podio

Weekend di successi per gli sportivi oristanesi Matteo, Nicolò e Maddalena Spanu, Alessia Orro, Alice Franceschi e Laura Chiaberge. Impegnati ciascuno nella propria disciplina in importanti competizioni nazionali ed internazionali, si sono distinti nei risultati.

I componenti della famiglia Spanu di Oristano: il padre Matteo e figli Nicolò e Maddalena, impegnati nei campionati europei di windsurf, svolti in Turchia, tornano a casa con una medaglia d’oro, una medaglia d’argento e un quarto posto.

Il gradino più alto del podio e il titolo di campione europeo nella categoria Ifca Under 17 li ha conquistato Nicolò Spanu, la sorella Maddalena, al suo esordio in campo internazionale, ha conquistato la medaglia d’argento Under 15 e il padre Matteo Spanu ha ottenuto il quarto posto nella categoria master.

Si è chiuso sul podio anche l’avventura di Alessia Orro ai campionati Europei di volley femminile. La Nazionale, nella quale l’atleta oristanese gioca come palleggiatrice, ha conquistato la medaglia di bronzo.

Le ragazze del tecnico Davide Mazzanti hanno battuto, per 3-0, ad Ankara, la Polonia dopo aver perso in semifinale con la Serbia.

La nazionale azzurra femminile torna sul podio continentale dopo un’assenza di 10 anni.

Grande successo anche per le canoiste Alice Franceschi e Laura Chiaberge, del Circolo Nautico Oristano, che ai campionati italiani di canoa, all’idroscalo di Milano hanno conquistato il titolo di campione d’Italia, nella categoria Ragazzi femminile – K2 200 metri.

