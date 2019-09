Cagliari, cerca di incendiare Molentargius ma viene “placcato” dai poliziotti

Ha atteso che scendesse la sera e, convinto di non essere visto da nessuno, ha cercato di incendiare un canneto nell’area cagliaritana dello stagno di Molentargius, in via delle Rondini, al Quartiere del Sole. Un senza fissa dimora, però, non ha fatto i conti con lo sguardo attento di un cittadino che, dopo averlo visto armeggiare in modo sospetto, ha subito chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno notato l’uomo mentre, inchinato, stava cercando di accendere il fuoco. I poliziotti si sono avvicinati cercando di non farsi sentire e l’hanno bloccato, provvedendo poi a spegnere il piccolo rogo creato dal malintenzionato. Per lui è scattata una denuncia ed è stato indagato a piede libero per il reato di incendio.

Fonte: Casteddu On Line





