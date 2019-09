Sono tre le automobili coinvolte in un brutto incidente frontale avvenuto sulla Ss 128, al chilometro cinque, all’altezza di Ussana. L’sos è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sono sei le persone coinvolte, solo una rimasta ferita in modo grave: si tratta di un uomo, i soccorritori sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere di una delle vetture. Dal cielo è arrivato anche un elicottero dell’elisoccorso del 118, che l’ha subito trasportato all’ospedale Brotzu.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Pauroso incidente frontale sulla Ss 128 a Ussana, un ferito estratto dalle lamiere proviene da Casteddu On line.