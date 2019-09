Il corpo recuperato, dopo sette ore, nel mare agitato di Cuglieri? Molto probabilmente è quello di un turista russo che, da qualche giorno, non faceva rientro nella struttura dove stava alloggiando, a Tresnuraghes. L’ufficialità da parte dei carabinieri manca ancora. “Sono in corso delle ulteriori verifiche e di un riscontro ufficiale. Stiamo cercando, anche attraverso i canali diplomatici, di risalire all’identità della persona”. Così spiegano dalla stazione dei carabinieri di Ghilarza. Certo è che, dopo le verifiche effettuate presso tutta una serie di strutture ricettive, il nome del russo è l’unico che manca all’appello sin dal sei settembre scorso, giorno in cui un uomo, mentre stava scattando delle fotografie allo “scoglio del Genovese”, è improvvisamente precipitato in mare e ha perso la vita.

L’arrivo della conferma definitiva è previsto nelle prossime ore.

L'articolo Turista russo scomparso da un hotel di Porto Alabe, è lui la vittima di S’Archittu? proviene da Casteddu On line.