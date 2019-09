Rigenerare l’economia attraverso le comunità: una scuola a Bauladu

In partenza questa settimana, è organizzata dall’associazione Terra de Mesania

Bauladu si prepara per la prima edizione della Scuola di Comunità Cooperative, organizzata dall’associazione Terra de Mesania con il patrocinio del Comune di Bauladu e dell’Unione dei Comuni del Montiferru e dell’Alto Campidano, e la partecipazione di Confcooperative e Legacoop.

L’obiettivo dell’iniziativa, in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre, è quello di riflettere sul significato e sui modi di fare comunità per rigenerare l’economia sociale.

“Negli ultimi tempi in maniera crescente – in modo particolare a seguito della pionieristica esperienza sarda nel campo delle monete complementari e l’emanazione di una legge regionale sulle cooperative di comunità – nell’Isola si parla con forte interesse di nuovi strumenti finalizzati a (ri)creare reti sociali, economiche e culturali, che abbiano come base il coinvolgimento delle comunità nella produzione e gestione di beni e servizi e il perseguimento dell’interesse locale”, spiega il sindaco di Bauladu, Davide Corriga. “Si tratta di modelli che si differenziano dall’impresa di tipo tradizionale e si caratterizzano per un rapporto innovativo con la pubblica amministrazione, che mirano a dare risposte collettive per contrastare processi degenerativi dell’assetto sociale – come lo spopolamento e la mancanza di opportunità lavorative – e consolidare i legami sociali”.