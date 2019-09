Un professionista di origine russa l’uomo annegato a S’Archittu

Potrebbe essere un professionista di origine russa in vacanza in Sardegna l’uomo che venerdì scorso, 6 settembre, è annegato a S’Archittu, nel litorale di Cuglieri, dopo essere caduto in mare da una scogliera. A quanto si è appreso i titolari di una struttura ricettiva di Porto Alabe, borgata marina di Tresnuraghes, hanno segnalato nelle ultime ore ai carabinieri l’assenza di un loro ospite, arrivato la scorsa settimana e che non ha dato più notizie di se.

L’uomo viaggiava da solo ed era giunto con una macchina a noleggio. Alcuni suoi familiari averebbero contattato la struttura ricettiva di Porto Alabe, il Fluxus Hotel, per avere sue notizie: l’uomo, infatti, non aveva avuto più contatti con loro da alcuni giorni. I carabinieri sulla scorta di questi elemento stanno effettuando le necessarie verifiche, anche con la collaborazione dell’ambasciata russa in Italia.

